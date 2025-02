La Fuga, Docg Brunello di Montalcino Le Due Sorelle Riserva 2019

Sono 3 secoli ormai che la famiglia Folonari si occupa di vino, partendo dalla Lombardia, per arrivare in Toscana. Alla fine dell’Ottocento l’impresa di famiglia conosce un’accelerazione nello sviluppo, con cantine in tutta Italia ed esportazioni all’estero, ma negli anni Sessanta si concentra sulla produzione di qualità in Toscana. Si acquisiscono Tenuta del Cabreo e di Nozzole nel Chianti Classico, per poi espandersi anche ad altre denominazioni toscane. Nel 2000 nascono le Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari, rispettivamente padre e figlio, e fratello e nipote di Nino Folonari, che negli anni Sessanta sviluppò l’azienda come la conosciamo oggi. La Tenuta La Fuga fu comprata nel 2002: si trova nella zona sud-occidentale del territorio di Montalcino, nella zona di Camigliano: qui il calore estivo si fa sentire, ma le brezze marine notturne non mancano mai a portare sollievo. Dei 20 ettari di proprietà, 9 sono vitati e coltivati solo a Sangiovese, per una produzione media annua di 46.000 bottiglie. Fra queste c’è al Riserva Le Due Sorelle, selezione di uve dalle annate migliori dedicata alla moglie e alla cognata di Ambrogio Folonari: Giovanna e Fabia Cornaro, proprietarie della tenuta. La versione 2019 profuma di prugne e ciliegie in confettura, arricchite da note speziate dolci e note terrose; in bocca si diffonde fresco nonostante l’aderenza decisa, virando nel finale sulle dolci note fruttate e speziate.

