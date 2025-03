La Giuva, Docg Amarone della Valpolicella 2019

L’Amarone della Valpolicella 2019, maturato in prevalenza in barrique per 24 mesi, profuma di composta di frutta rossa, rosa, sottobosco, olive in salamoia, fiori di lavanda, liquirizia, cioccolato e spezie. In bocca il sorso è tendenzialmente dolce, caldo e polposo, con articolazione tannica fitta e morbida e sviluppo avvolgente ed intenso. Lungo e denso il finale, che ritorna sul frutto maturo, la liquirizia e le spezie. La Giuva è l’azienda vitivinicola fondata da Alberto Malesani, noto ex allenatore di calcio, che nel 2023 è stata rilevata dalla famiglia Veronesi (a capo del gruppo Oniverse ex Calzedonia, che controlla anche, sul versante enoico, la celeberrima cantina marchigiana Villa Bucci e l’enocatena Signorvino). L’azienda - 18 ettari gestiti in biologico e coltivati a Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta e Croatina, per una produzione complessiva di 45.000 bottiglie - si trova nei pressi di Trezzolano e si sviluppa nella zona più alta della Val Squaranto, ancora un’areale poco esplorato della Valpolicella, ma che promette, vista l’evoluzione climatica, molto bene data la sua collocazione geografica.

