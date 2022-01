La Leggenda dei Frati - Firenze

Sulla Costa San Giorgio, in posizione panoramica su Firenze, si trova il ristorante Gourmet, una stella Michelin, “La Leggenda dei Frati”, occupando alcuni locali della storica Villa Bardini. Ma questo non è altro che il glorioso presente. Il Ristorante continua a portare il nome ispirato da una leggenda che vede protagonista l’abbazia di Abbadia Isola nel senese (sede del ristorante ai suoi inizi) e tre frati, i quali prepararono un pranzo così memorabile, che iniziarono a cantare e ballare senza sosta, tanto che l’11 luglio si sentirebbero ancora gli schiamazzi dei tre frati fantasmi. È stata questa la prima tappa per gli chef Filippo Saporito e Ombretta Giovannini che ha reso quel locale un vero e proprio laboratorio culinario della nuova gastronomia toscana. Oggi la nuova “Leggenda dei Frati”, targata Firenze, continua nel suo cammino d’eccellenza offrendo una cucina tradizionale con un tocco moderno. Rendendo omaggio a questi e a quei luoghi, con una filosofia del gusto che trasmette emozioni, ricordi e cultura.

Copyright © 2000/2022