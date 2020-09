Il Ristorante La Loggia è quello che si dice un locale fortunato. Già perché stiamo parlando di un ristorante che si trova senz’altro in uno dei luoghi più belli del mondo. Siamo nel bel mezzo del Piazzale Michelangelo da cui si può ammirare “ai propri piedi” una veduta di Firenze a dir poco mozzafiato. La coppia degli Chef Rocco e Valerio propone una cucina ben disegnata, che offre sia carne che pesce con le dovute digressioni internazionali ad arricchire l’offerta gastronomica locale. Materie prime di buona qualità e attenzione all’estetica dei piatti (che non può essere da meno rispetto al panorama) fanno il resto. Si può partire con i fiori di zucca ripieni di gamberi su scamorza alla piastra, con riduzione di datterino e pesto di basilico o con il petto di anatra femmina marinata, con julienne di zucchine alla Scapece, per proseguire con le tagliatelle con ragù di seppie e il suo nero, con brunoise di ricciola, pistacchi e bottarga di muggine o con i pici al ragù di anatra, per continuare con razza, seppie fritte e zucchine con la sua crema al Pernod o la classica bistecca alla fiorentina.

