La Madeleine, Umbria Igp Pinot Nero Rosato Julì 2023

La Madeleine è il progetto enologico di Linda e Massimo D’Alema, cominciato nel 2008 tra le colline dell’Umbria, tra Narni e Otricoli. Il nome della tenuta, praticamente la sola cosa rimasta dalla precedente proprietà, ha giocato un ruolo non secondario nella scelta di questo luogo, con il suo carico di intense evocazioni letterarie. Oggi a condurre l’azienda ci sono i figli della coppia di politici: Giulia e Francesco. La cantina dispone di 7 ettari a vigneto in biologico, posti tra i 250 e 300 metri, mentre la superficie aziendale totale è di 15 (comprensiva di un uliveto che alimenta anche una produzione di olio), per complessive 40.000 bottiglie. I vigneti sono coltivati con molte varietà, da quelle locali (Ciliegiolo) a quelle alloctone (Cabernet Franc e Pinot Nero), quest’ultime utilizzate in prevalenza nell’articolato portafoglio etichette aziendale. Lo stile privilegia una cifra moderna dal carattere internazionale e i vini risultano precisi e ben fatti, con buona pulizia aromatica. Il Pinto Nero Julì 2023 è un rosato accattivante sin dal suo colore rosa corallo tendenzialmente brillante. Al naso prevalgono rimandi al lampone e alla pesca bianca, con tocchi di fiori di campo, erbe mediterranee e mandarino. Piacevolissima la beva, fresca, scorrevole e saporita, ricca di frutto ben contrastato dalla sapidità, terminando in un finale di buona persistenza ancora fruttato.

