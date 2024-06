La Madia - Licata (AG)

“Il mio ingrediente segreto è la memoria”: è l’affascinante filosofia di Pino Cuttaia, chef due stelle Michelin del ristorante La Madia di Licata, la cui “dispensa naturale” sono la Sicilia e il Mediterraneo, che vuol dire terra e mare, ma anche contaminazione di popoli. E ogni suo piatto contiene sempre un pizzico di ricordi, reinterpretati in chiave contemporanea, come gli Gnocchi di seppia con crema di finocchio, o Sole e vento, rivisitazione scomposta del pane cunzatu, dal Baccalà all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola alla Melanzana da scampagnata con aceto balsamico di ciliegia, dalla Trasparenza di “Tinniruma” con velo di calamaro e tenerumi di cucuzza, alla Creme brulèe di pelle di polpo, risultato dello studio sul recupero, dal Tortello di falsomagro al Filetto di manzo lisciato all’olio di cenere, e la Tatin con mela dell’Etna, in un menù pensato per WineNews per raccontare la Val di Noto, culla del Nero d’Avola, nel bellissimo Feudo Maccari della famiglia Moretti Cuseri.

