La Magnolia, Hotel Byron

Fiore all’occhiello dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi, il Ristorante “La Magnolia”, una Stella Michelin, brilla nell’offerta gastronomica di alto livello della riviera versiliese. Quest’anno, la sua riapertura è coincisa anche con una significativa novità. È arrivato infatti il nuovo chef, Marco Bernardo, beneventano d’origine e forte di un’esperienza maturata tra i fornelli dei ristoranti più importanti d’Europa da Parigi a Londra, dove approda alla corte di Alain Ducasse nel ristorante The Dorchester, tre stelle Michelin. Bernardo arriva in Versilia con l’idea di proporre una cucina giovane e divertente, un mix di suggestioni mediterranee, semplicità, gusto e che non dimentica lo sguardo internazionale. Uno chef che metterà la sua impronta e la sua formazione cosmopolita al servizio di un menu che torna alle radici, ponendo l’accento sulla freschezza e sul costante dialogo con il territorio. Fantasia, creatività, per far viaggiare il cliente tra terra e mare in un continuo scambio, passando dalle ricette della tradizione locale a quelle della sua terra.

Copyright © 2000/2022