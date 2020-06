La Marca di San Michele, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico PassoLento 2017

I giovani Alessandro e Beatrice Bonci, insieme a Daniela Quaresima dal 2007 conducono questa cantina di Cupramontana dal 2007. 10 gli ettari a vigneto, coltivati a biologico, per una produzione media di 25.000 bottiglie, declinate con stile sobrio, dal piglio tradizionale e con lavorazioni enologiche minime, per conservare l’ottimo livello della materia prima proveniente dalla campagna. Intenso e rotondo nel colore e nei profumi, il Passolento 2017 stupisce per freschezza al sorso: mandorla appena colta, croccante, uva spina e cenni agrumati, invogliano a sorseggiare un vino caldo che sa di erbe fresche e fiori di campo, aderente e profumato fino alla (lunghissima) fine.

