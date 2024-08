“La Maremma è una denominazione giovane, può crescere ancora. Anche grazie al Vermentino”

A WineNews, le riflessioni di Francesco Mazzei, confermato alla guida del Consorzio di tutela dei Vini della Maremma per il terzo mandato consecutivo. “Il territorio può crescere. É una terra storica di rossi, ma oggi il Vermentino è la tipologia più imbottigliata, c’è un’anima bianchista che prende sempre più forza. Ma vorrei valorizzare anche una peculiarità come il Ciliegiolo. Ed investire di più sull’enoturismo e sulla conoscenza di un territorio bellissimo, intatto, ma ancora non abbastanza conosciuto. La fusione con i Consorzi di Morellino di Scansano e Montecucco penso che sia una strada obbligata”.

