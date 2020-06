La Monacesca, Doc Verdicchio di Matelica Terra di Mezzo 2015

Sul versante del Verdicchio di Matelica, La Monacesca rappresenta l’azienda senz’altro più nota e dalle radici storiche più salde, con le prime bottiglie approdate sul mercato nel 1973. Oggi l’azienda con sede a Matelica conta su 28 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 160.000 bottiglie all’anno ed è ancora guidata dalla famiglia Cifola. I vini hanno ormai uno stile ben definito che deve il suo successo soprattutto ad affinamenti giudiziosi. Il Terra di Mezzo 2015 è denso e giallo; al naso è dolce di miele e ginestra, ma non manca la nota mentolata e quella tipica di mandorla; caldo e sapido in bocca, si sviluppa morbido e su spiccate note amaricanti.

