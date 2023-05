La Montanina, Docg Chianti Classico Riserva 2019

L’azienda di proprietà di Oretta Leonini e Bruno Mazzuoli, posta a Monti in Chianti, nella parte sud della Uga di Gaiole in Chianti e, probabilmente, anch’essa in procinto di diventare una Unità Geografica Aggiuntiva, produce Chianti Classico solidi e di impostazione classicheggiante, dallo stile sobrio e ben ancorato alla tradizione. Il Chianti Classico Riserva 2019 - sfruttando le qualità di un’annata particolarmente significativa per l’areale chiantigiano - possiede profumi di fiori, sottobosco, terra e pietra focaia, con qualche tocco affumicato a rifinitura. In bocca, il sorso è sapido, polposo e continuo con la fragranza acida a marcare un finale contrastato, definito e profondo.

