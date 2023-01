La Montina, Docg Franciacorta Brut Nature Quor 2016

Il Franciacorta Brut Nature Quor 2016, blend a base di Chardonnay (parzialmente passato in legno) e Pinot Nero, affina per 72 mesi sui lieviti. Si tratta di uno spumante dal perlage persistente, che possiede un profilo olfattivo ben scandito ad incrociare frutta gialla, agrumi, mandorle, erbe aromatiche, pasticceria e spezie. Il sorso si sviluppa ampio e morbido, con progressione e finale ancora su toni di agrumi e tocchi fruttati più fragranti. La cantina di Monticelli Brusati, nel bresciano, nasce nel 1987 per volere dei fratelli Vittorio, Gian Carlo e Alberto Bozza, ed esce sul mercato per la prima volta con il millesimo 1990. Oggi alla guida dell’azienda ci sono anche i secondogeniti Michele e Daniele Bozza. La sua produzione media annua raggiunge le 450.000 bottiglie, declinate nelle classiche tipologie della Franciacorta ed ottenute da 72 ettari vitati, distribuiti in sette comuni franciacortini. Ma oltre a questo solido assetto aziendale, La Montina resta tra i nomi più noti della denominazione spumantistica lombarda anche perché - ci perdonino i tifosi dell’Inter, l’altra parte di Milano - è il fornitore ufficiale delle bollicine per festeggiare le vittorie della squadra di calcio del Milan, grazie ad un accordo di licenza di marchio tra la stessa La Montina e l’A.C. Milan, per una bottiglia naturalmente vestita con i colori sociali rosso e nero del club campione d’Italia 2022.

