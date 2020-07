La Montina, Docg Franciacorta Pas Dosé Baiana Riserva 2011

La Montina è la cantina fondata dai fratelli Bozza nel 1987 e che oggi conta su 72 ettari di vigneto, dislocati su sette comuni della denominazione per una produzione numericamente non secondaria e dalla costanza qualitativa di buona continuità. Il Pas Dosé Baiana Riserva 2011 affina per 72 mesi sui lieviti e rappresenta l’etichetta più importante dell’azienda di Monticelli Brusati. Dal perlage particolarmente fine e persistente, possiede un profilo olfattivo quasi maestoso che incrocia frutta gialla matura, cenni tropicali, miele, pasticceria, miele e spezie. Il sorso si sviluppo ampio e morbido, con sviluppo e finale dai toni di agrumi canditi e tocchi fruttati più fragranti.

