“La Nuova Normativa Vitivinicola” vince l’Oiv Prix 2020, il “Premio Nobel” del mondo del vino

Dal circuito territoriale dei vini Dop e Igp alle pratiche e i trattamenti enologici normati dal recentissimo regolamento europeo del 7 dicembre 2019, dal sistema dei vini biologici e biodinamici alla certificazione regolamentata e volontaria, dal ruolo e il funzionamento dei Consorzi di tutela alle norme che disciplinano l’enoturismo e l’etichettatura. Sono i temi trattati da “La Nuova Normativa Vitivinicola”, il libro edito da Edagricole, scritto da Massimiliano Apollonio, Stefano Sequino, Luigi Bonifazi e che ha vinto l’“Oiv Prix” 2020 per la Categoria di Economia e diritto vitivinicolo, il premio assegnato dall’Oiv - l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino, punto di riferimento e massima espressione mondiale del settore vitivinicolo, attraverso una giuria internazionale composta da eminenti personalità del mondo del vino e che rappresentano i 46 Paesi membri - considerato dagli addetti ai lavori come un vero e proprio “Premio Nobel” della letteratura vitivinicola, che ogni anno premia le migliori opere selezionate tra le categorie relative al settore vitivinicolo e pubblicate nel corso dei due anni precedenti.

Il libro Edagricole, presentato nel novembre 2019 al Ministero delle Politiche Agricole (alla presenza del ministro Teresa Bellanova e del sottosegretario Giuseppe L’Abbate), è uno strumento che mira ad agevolare tutti gli attori di questa importante filiera con un approccio operativo, svelando gli aspetti di una normativa completamente riformata dopo la pubblicazione del Testo Unico del vino e dei suoi 35 decreti attuativi. Gli autori del libro, che saranno premiati nei prossimi giorni in videoconferenza con la sede Oiv di Parigi, hanno seguito un approccio interdisciplinare. Stefano Sequino, agronomo ed enologo, è funzionario del Dipartimento Icqurf, Luigi Bonifazi, agronomo e responsabile dello schema certificazione vini di 3A-PTA, è stato direttore del Consorzio tutela vini Montefalco per un decennio, mentre Massimiliano Apollonio è enologo, imprenditore con la pugliese Cantine Apollonio, consigliere nazionale di Assoenologi e del Consorzio del Salice Salentino, accademico aggregato dei Georgofili e dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, nonché panel chairman in vari concorsi enologici nazionali ed internazionali.

“Si tratta di un volume aggiornatissimo - sottolinea Massimiliano Apollonio - che, con un approccio concreto ed un linguaggio tecnico, ma non giuridico, consente una lettura scorrevole ed accessibile di una materia spesso riservata ad un ristretto numero di addetti ai lavori: un vero e proprio best-buy”.

“Da molto tempo il mondo del vino catalizza su di sé un molteplice assortimento di conoscenze e competenze che abbracciano tutta la filiera produttiva, dal vigneto fino alle fasi della presentazione, commercializzazione e di promozione - spiega Stefano Sequino - tutti gli attori di questo settore produttivo, siano essi enologi, agronomi, tecnici di vario tipo e produttori, sono chiamati ad acquisire maggiori professionalità ed a mantenerle attraverso un aggiornamento ed una formazione continui. La nostra pubblicazione è uno strumento di consultazione e conoscenza in grado di offrire una lettura operativa a 360°, svelando tutti gli aspetti di una normativa completamente riformata dopo la pubblicazione del Testo Unico del vino, dei suoi decreti attuativi ma anche di recenti norme europee che hanno modificato in maniera sostanziale il perimetro ed i contenuti della disciplina di settore”.

“Abbiamo ritenuto utile proporre un’opera di facile lettura e ricca di casi pratici - aggiunge Luigi Bonifazi - nella quale vengono presentati e spiegati con chiarezza i capisaldi della legislazione vitivinicola, dai regolamenti comunitari più recenti alle norme nazionali, chiarendo i principali cambiamenti che sono intervenuti nell’ultimo biennio sia a livello comunitario che nazionale. L’esigenza di conoscere le regole del settore è sentita da tutti gli addetti ai lavori, ma ora sarà possibile coinvolgere in questo processo di crescita culturale anche gli studenti di viticoltura ed enologia e di scienze agrarie, che presto si dovranno cimentare in un mondo in continuo fermento e di grande specializzazione come quello enologico”.

