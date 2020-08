Dopo una pausa, doverosa per la salute degli ospiti e dello staff, ha riaperto a Roma il 1 luglio il Ristorante La Pergola di Heinz Beck, uno dei grandi della cucina tricolore. La sua celeberrima terrazza panoramica è pronta a stupire nuovamente i suoi ospiti con rinnovata cura e perfezione. Gli ampi spazi de La Pergola permettono una ripartenza in assoluta sicurezza, con tavoli distanziati a tutela non solo della privacy degli ospiti, ma anche della loro sicurezza. Gli elevati standard qualitativi che da sempre caratterizzano Heinz Beck e La Pergola sono ancora più puntigliosi sia nell’ineccepibile servizio che nella perfezione della pulizia e del rispetto del cliente, sotto tutti i punti di vista. Un ambiente organizzato e sicuro, un approccio positivo per trasmettere fiducia, con tutto il saper fare e la bellezza dell’Italia. E i piatti di Beck, famosi per essere salubri, perfetti nell’equilibrio e nell’originalità dei sapori, sublimi nella presentazione estetica, tornano con un menu per la bella stagione fresco e saporito.

