La Pietra del Cabreo - Greve in Chianti

Greve in Chianti - Firenze

Città: Greve in Chianti - Firenze

via Montefioralle Case Sparse, 20

Indirizzo: via Montefioralle Case Sparse, 20

Sulle colline intorno a Greve in Chianti, tra le vigne dove si produce il Cabreo, è nato a maggio un nuovo relais di charme della Ambrogio Folonari Tenute: La Pietra del Cabreo. Pronto ad accogliere chi desidera immergersi nella campagna toscana la Pietra del Cabreo esprime una genuina “toscanità”, permettendo allo sguardo di spaziare fino a Firenze. Alla Pietra del Cabreo è possibile cenare sulla splendida terrazza gustando i piatti della tradizione toscana rivisitati in chiave moderna dallo chef Alessio Sedran (che organizza anche lezioni di cucina su richiesta degli ospiti della Pietra). Dall’articolato menu si può scegliere tra piatti come la panzanella croccante, il fiore di zucca e mozzarella su crema di pomodoro e basilico, i tortelli di patate, timo con ragù bianco di vitella, il filetto di manzo con verdure saltate e salsa al Chianti, la crema bruciata e frutti rossi. Ogni piatto viene accompagnato dalle etichette Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute e soprattutto dai vini Supertuscan prodotti.

Copyright © 2000/2021