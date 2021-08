“La pubblicità del vino? Nacque con i manifesti”. Parola di Renato Casaro

A WineNews uno dei più grandi illustratori italiani, firma delle locandine di tanti film dei registi italiani e stranieri più famosi del mondo. “Cibo e vino si legano bene sullo schermo, si raccontano bene con il cinema, anche se con le locandine non è semplice. Non mi è mai capitato di fare una locandina di film con il vino protagonista, ma quello che conta è sempre non svelare la storia, ma stimolare la fantasia e l’immaginazione”.

Copyright © 2000/2021