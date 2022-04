La Rasina, Docg Brunello di Montalcino Persante 2017

Il Brunello Persante 2017 possiede profilo aromatico tendenzialmente austero che incrocia piccoli frutti rossi maturi, sottobosco, rabarbaro e fiori appassiti, con tocchi affumicati. In bocca il sorso è ben dimensionato, con la morbidezza ben contrastata dalla verve acida, fino ad un finale vivace e molto lungo. La Rasina nasce negli anni Settanta del secolo scorso ad opera di Santi Mantengoli, ma solo nella seconda metà degli anni Ottanta, con le redini aziendali passate a Vasco, il lavoro venne indirizzato compiutamente verso l’attività vitivinicola. Dal 1988, infatti, il comparto stava evolvendo rapidamente, pronto al balzo che l’ha condotto ai successi attuali. Dal 1997 la conduzione è passata a Marco Mantengoli, che affianca le la tecnologia moderna all’esperienza accumulata dai suoi predecessori. L’estensione complessiva dell’azienda è di 45 ettari di cui 11 a vigneto (età dei ceppi compresa tra i e i 25 anni), tutti situati sul versante nord-est del quadrante della denominazione. 6 le etichette prodotte, per un totale medio di 50.000 bottiglie, a partire da un Sangiovese ad Igt (dalle vigne più giovani), 2 Rosso di Montalcino (annata e selezione) e 3 Brunello (selezione, Riserva e “base”). L’impostazione stilistica è tendenzialmente classica, con gli affinamenti effettuati in legni di varia misura, che originano vini di buona definizione e non privi di personalità e carattere.

