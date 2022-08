La ricerca del dettaglio per la massima qualità: questo unisce mondi lontani come vino e moda

Parla Salvatore Ferragamo Jr, alla guida de Il Borro e membro della famiglia che ha creato uno dei brand della moda italiana più famosi nel mondo. “Vino e moda sono diversi, nel vino il ritmo lo detta la natura, nella moda ogni 6 mesi esce una collezione. Ma cura del particolare per raggiungere l’eccellenza e creatività sono tratti in comune non solo tra questi due mondi, ma anche pensando al settore dell’ospitalità, della ristorazione e dell’agricoltura”.

