La risposta (positiva) dei Piwi alla sfida della Peronospora e delle altre malattie

La vendemmia più difficile degli ultimi anni è alle porte. In effetti, nei grandi territori della spumantistica italiana è già nel vino, se non addirittura conclusa, ma il meglio, o il peggio, a seconda dei punti di vista e delle Regioni, deve ancora venire. La vera sfida è stata la gestione della pressione della Peronospora, che in alcune Regioni ha portato a perdite drammatiche, con cali produttivi anche superiori al 50%. A superare praticamente indenne l’estate, i Piwi, i vitigni resistenti alle malattie fungine e un’alternativa sostenibile anche a livello ambientale, come racconta a WineNews Nicola Biasi, enologo alla guida del progetto “Resistenti Nicola Biasi”, la rete che riunisce 8 aziende produttrici di vini da vitigni resistenti in 8 territori diversi.

