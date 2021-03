“La ristorazione italiana non è in salute, ma è viva”. Le riflessioni di Paolo Marchi

A WineNews il fondatore di Identità Golose, e tra i più esperti osservatori del panorama della tavola del Belpaese: “la cucina italiana non è poi cambiata molto. Dopo il Covid resterà il delivery come risorsa, per chi ci ha investito con qualità. Nella ripartenza, quando avverrà, forse funzionerà di più una cucina semplice, ma fatta a regola d’arte, che è quello che ora la gente cerca, rispetto a sperimentazioni creative più estreme”.

