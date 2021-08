La Sala dei Grappoli di Banfi

A Montalcino brilla la stella Michelin del Ristorante “La Sala dei Grappoli”, che ha già riaperto le sue porte nella cornice del Castello Banfi Wine Resort, a Poggio alle Mura. Gli stellati Michelin di proprietà delle griffe del vino italiano rappresentano ben il 5% del totale dei ristoranti della Guida Michelin 2021, e Banfi è tra le cantine che hanno scelto di puntare molto sulla ristorazione di qualità. Lo chef Domenico Francone, già ai fornelli per il tristellato Heinz Beck, nei suoi piatti - dallo Spaghettone Biologico Dimitria, cicale, fave, fiori di zucca e lime al Tortello maremmano … a modo mio, con scomposizione e ricomposizione degli ingredienti di uno dei piatti più famosi della cucina toscana; dalla Variazione d’agnello nostrale, alghe, frutti di mare e salsa al Brunello ai pani rigorosamente fatti a mano, e tagliati al tavolo, fino alla raffinata Dolce Sorpresa, tutta da scoprire - infonde passione per le materie prime e curiosità per gli ingredienti di territorio, in una cucina contemporanea che reinterpreta la tradizione.

