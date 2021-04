La Spinetta, Docg Barolo Vürsù Campè 2017

La Spinetta, con sede a Castagnole delle Lanze, 100 ettari a vigneto per una produzione di 500.000 bottiglie, ha rappresentato uno dei punti di riferimento del modernismo enologico, caratterizzante il Piemonte enoico a cavallo tra nuovo e vecchio millennio, simbolicamente segnalato in etichetta dall’inconfondibile rinoceronte. Il Barolo Vürsù Campè 2017 possiede profumi dominati dal frutto, marasca e cassis su tutto, con note dolci e speziate provenienti dal rovere di affinamento, che si uniscono a cenni di incenso, tabacco e cacao. Pieno e spesso il sorso, segnato da tannini maturi ben amalgamati in un frutto succoso, per un finale fragrante e di lunga persistenza.

Copyright © 2000/2021