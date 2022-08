La Storia e la cultura come fil rouge del rapporto dell’uomo con il vino, dall’Impero Romano a oggi

“Il cibo svela una pletora di significati che spesso non percepiamo, che orientano le nostre scelte. Il gusto non è solamente arbitrario, di fatto si inscrive all’interno dei modelli che la cultura ci fornisce. Mangiamo e beviamo ciò che la cultura, in qualche modo, ci rende buono da mangiare e bere. La Doc Roma è un’operazione risarcitoria nei confronti di Roma, che con il vino ha un rapporto di lunga durata: la viticoltura faceva parte della strategia imperialista dell’Antica Roma, era fondamento della “romanità” dei futuri cittadini”.

Copyright © 2000/2022