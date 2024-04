La Svolta Cucina di Ragione di Bologna è un ristorante che mette in tavola un consumo critico e sostenibile, di gusto e convivialità. Gli ingredienti nei piatti sono biologici o provenienti da piccoli produttori che lavorano in modo naturale e in agricoltura consapevole. Il menù varia stagionalmente e presenta una scelta vegana, una vegetariana, una di carne ed una di pesce. Anche i vini sono selezionati con lo stesso criterio: naturali, biologici e biodinamici, così come una lista di birre artigianali. Dario Liguoro e Stefano Navaro guidano La Svolta, scegliendo di non etichettarsi né come modello ristorativo, né di puntare su un unico tipo di cucina, ma adottando una filosofia culinaria che ragiona su ciò che si mangia e sui prodotti utilizzati, portando in tavola i sapori, le tradizioni ed i saperi di chi dedica la propria vita alla realizzazione delle materie prime. Fornitori speciali, che hanno deciso di rispettare la terra e le persone perché, insieme a loro, si riconoscono in questi valori.

