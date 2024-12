“La tavola unisce, vizia, coccola e ci ricorda che sapere cosa si mangia è molto importante”

A WineNews Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice cinematografica italiana ai fornelli de “L’ingrediente perfetto”, la domenica, su La7. Fondatrice di “Vite Senza Paura Onlus”, associazione a fianco delle donne contro violenze e abusi, ed alla quale è stato devoluto il ricavato del progetto “Le Grandi Chef incontrano Confagricoltura Donna”. “Cucinare in Tv è un modo di ribadire l’importanza del cibo. La trasmissione mi ha insegnato molto e vorrei che lo facesse anche per i giovani, anche per far capire loro, per esempio, la bontà dei nostri vini, che vanno gustati, senza eccessi”.

