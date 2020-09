Difficile resistere alle tentazioni offerte da La Torre del Saracino dello chef Gennarino Esposito, che potrebbe essere definito una specie di “tempio” del pesce e della mediterraneità. Una cucina fatta di contrasti, da una parte la stagionalità e il territorio, dall’altra la fantasia e la ricerca e poi il mare e la sua freschezza, la terra e la sua energia. Difficile scegliere da un menù davvero vivace e invitante. Dalla triglia fritta, non fritta, alla minestra di pasta mista con pesci di scoglio e crostacei, passando per la rana pescatrice alla brace con erbe aromatiche e pesto di fagiolini, per esempio. Ma è solo una traccia, mentre si morde un pezzetto di pane della grande selezione come da tradizione campana. Un piatto però diventa obbligatorio: il “Gran Crudo di Gennarino”, scampo, dentice, palamita, pezzogna, spigola, orata, rombo, sanpietro, tracina, pesce prete, pesce tordo, triglie, fragolino. Un crudo veramente unico, servito in due piatti, tanto è maestoso. Una vera e propria apoteosi.

Copyright © 2000/2020