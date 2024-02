“La Toscana del vino è forte, ma il mondo sta cambiando, e tutti devono mettersi in discussione”

A WineNews, da “PrimAnteprima” 2024 by Regione Toscana, i dati e le analisi di Fabio Del Bravo, della Direzione “Servizi per lo sviluppo rurale” di Ismea. “Il clima cambia, i consumatori cambiano. In un mercato come gli Stati Uniti, fondamentale, stanno mutando i gruppi etnici che consumano vino e cambiano i gusti, e non si può non tenerne conto, a livello istituzionale e imprenditoriale. Bisogna anche selezionare e comunicare meglio, ed in questo senso, il brand Toscana ha qualcosa in più”.

Copyright © 2000/2024