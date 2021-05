La Toscana del vino, tra resistenza e ripartenza, tra export e turismo

A WineNews l’Assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi. “Vicini alle imprese con tanti strumenti, e con la forza del brand Toscana, che è a disposizione delle denominazioni, per chi lo ha già messo in etichetta e per chi vorrà farlo. L’export ha sofferto ma ha tenuto, mentre è cresciuta la domanda interna, nonostante le difficolta della ristorazione. Ma i valori unitari del vino toscano sono tra i più importanti”.

