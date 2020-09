Le vetrate che danno sulla macchia mediterranea e sui vigneti, la cucina a vista e un forno a legna preannunciano un menù che coglie i migliori suggerimenti culinari della tradizione toscana. Questa, in immagini, la sintesi di quello che è la Trattoria di Enrico Bartolini di Castiglione della Pescaia, che si trova accanto alla Tenuta La Badiola della famiglia Moretti. La Trattoria fonda su solidi principi culinari la propria forza: autenticità, semplicità e stagionalità. Le tradizioni e i prodotti toscani vengono cucinati - in molti casi - secondo le ricette suggerite dalle cucine casalinghe del posto. È dall’incontro con questa realtà locale che Enrico Bartolini crea piatti in cui ritrovare sia i sapori decisi della terra, che quelli delicati e sapidi del mare. Nel cuore della campagna maremmana, la genuinità dei prodotti locali è reinterpretata nel rigoroso rispetto della cucina Toscana tipica: esigente e, al tempo stesso, semplice e autentica, anche grazie all’utilizzo di prodotti coltivati negli orti della Tenuta.

Copyright © 2000/2020