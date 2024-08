La vendemmia 2024 prende corpo in un’Italia spaccata in due. Ma ad oggi il sentiment è positivo

Tra il Sud alle prese con la siccità e il Nord con le piogge. Le impressioni di enologi di primo piano come Riccardo Cotarella, Carlo Ferrini e Lorenzo Landi, e di Leonardo Valenti, docente di Viticoltura all’Università di Milano. Presto, ovviamente, per fare stime precise. L’anticipo stagionale si fa sentire, ma per ora non preoccupa e le situazioni di stress idrico, anche nel meridione, sono ancora nella norma. E qualche pioggia al momento giusto potrebbe risolvere qualche criticità e dare vita ad una buona annata.

