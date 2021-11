La-Vis, Doc Trento Riesling 2019

Il Riesling, vitigno nordico per eccellenza, ha trovato un suo habitat ideale anche tra i confini tricolore, in Trentino precisamente, ma in una zona, la Val di Cembra, dove il clima non è certo mediterraneo. La versione 2019 si presenta di un bel giallo paglierino profondo ad introdurre un profilo aromatico che passa dagli agrumi ai frutti tropicali, da quelli canditi a lievi cenni di grafite. In bocca, il sorso è teso ma non privo di sostanza, sapido e dalla continua spinta acida. La-Vis è una cantina sociale che conta su 750 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 1.000.000 di bottiglie e rappresenta una delle realtà più importanti del Trentino enoico, per storia e qualità delle sue etichette. La cantina fu fondata nel 1948 crescendo nel tempo: prima, nel 1969, con la fusione con la cooperativa altoatesina di Salorno, che il marchio Durer-Weg ancora rappresenta, poi con quella di Valle di Cembra nel 2003. Di recente, tutta la realtà rotaliana è tornata a gravitare nella galassia del Consorzio Cavit, nel tentativo di dare stabilità economica agli 800 soci viticoltori, preservandone l'identità e l'autonomia acquisita negli anni. Nel mosaico dei vigneti aziendali, fra quelli posti ad altitudini più significative, “svettano” anche gli 11 ettari coltivati a biologico di Maso Franch, nel comune di Giovo in località Pian del Castello, che dominano la valle dell’Adige e l’abitato di Lavis.

