“La voglia di bere vino nel mondo, Italia in testa, non è passata con il Covid. Da qui ripartiremo”

Parla James Suckling, tra le firme del giornalismo enoico più influenti in Usa e Asia. Che riflette sul futuro del mercato e degli eventi del vino. “Web e vendita diretta, anche a distanza, saranno sempre più importanti. I ristoranti soffriranno, la realtà è che tanti, in Usa, in Asia e non solo, non riapriranno. Ma resteranno luoghi fondamentali per il commercio, e anche per fare cultura del vino. Gli eventi soffriranno, almeno per un anno sarà difficile viaggiare, ma ripartiranno”.

