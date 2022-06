“L’acqua sarà sempre più scarsa, anche in vigna: dobbiamo lavorare su nuovi portinnesti e varietà”

A WineNews le riflessioni di Attilio Scienza, docente di viticoltura all’Università di Milano e tra i massimi esperti in materia. “Il cambiamento climatico è un dato di fatto, lo diciamo da tempo. Dovremmo farci i conti, il che vorrà dire anche rivalutare quali sono i territori vocati e i vitigni vecchi e nuovi più adatti per il futuro. Per gestire la vigna con meno acqua, controllare la gradazione alcolica e non solo”.

