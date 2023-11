L’agricoltura e le guerre: le riflessioni di Domenico Quirico, a lungo inviato in zone belliche

A WineNews, dal forum Coldiretti, il pensiero di uno dei più grandi giornalisti italiani, oggi capo servizio Esteri de “La Stampa”. “L’agricoltura ha molto a che fare con le guerre, a volte è usata anche come arma, come abbiamo visto con il grano nel conflitto tra Russia e Ucraina. Acqua e terra sono gli strumenti bellici più antichi. Il problema è che il mondo va a sfacelo, prevale l’egoismo. La diplomazia internazionale funziona poco, e la finanza non guarda al lungo termine, ma al guadagno di domani”.

