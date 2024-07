“L’agricoltura italiana è in una fase di transizione. Dobbiamo capire quale sarà il futuro”

Le riflessioni di Massimiliano Giansanti, alla guida di Confagricoltura: “competitività delle produzioni e valore aggiunto sono fondamentali, per creare investimenti e valorizzare anche il lavoro delle persone. Tema ambientale e sociale sono fondamentali, ma serve una vera politica a lungo termine. Come sulla gestione dell’acqua contro la siccità, perchè abbiamo gli stessi numeri di 50 anni fa. Ed è determinante lavorare in ricerca ed innovazione. Così come continuare a sostenere la promozione”.

Copyright © 2000/2024