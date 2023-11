“L’agricoltura italiana è sempre più green, e ha già diminuito le emissioni del 30%”

A WineNews, Felice Adinolfi, professore di Economia e Politica Agraria dell’Università di Bologna e Centro Studi Divulga, dal Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Coldiretti e The European House - Ambrosetti a Roma. Che evidenza il miglioramento in Europa delle emissioni legate al settore agricolo negli ultimi 30 anni, con l’Italia che fa meglio della media arrivando al -30%. Un trend europeo che non trova seguito nel resto del mondo.

Copyright © 2000/2023