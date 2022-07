L’agricoltura italiana tra lavoro, siccità, mercati e politiche europee, secondo Confagricoltura

Il presidente Massimiliano Giansanti nell’assemblea della più importate organizzazione delle imprese agricole: “è tempo di fare delle scelte, per quanto difficili. Abbiamo tubature che perdono 1 litro di acqua su 2, mancano lavoratori anche per il reddito di cittadinanza, la Pac deve tornare ad essere una politica economica, e non sociale, e Bruxelles pensa solo a ridurre gli imput che servono a produrre di più, come ci chiede di fare tutto il mondo”.

