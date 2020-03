L’agroalimentare made in Italy, la Dop Economy, ed il Coronavirus: parla Fabio Del Bravo

In un quadro completamente rivoluzionato, per il dirigente di Ismea Fabio Del Bravo, “ogni previsioni è difficile: ciò che fino a poche settimane fa era il booster delle Ig, e cioè l’italianità, in un momento in cui il country brand è in difficoltà, può rappresentare una difficoltà. Ma il settore è in salute, con le richieste di nuovi riconoscimenti che continuano ad aumentare, ed un valore alla produzione che supera 7 miliardi per il food e 9 per il vino. Un settore export-oriented, ma in crescita anche negli asfittici consumi interni”.

