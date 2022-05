Lamole di Lamole, Docg Chianti Classico Lareale Riserva 2018

Lamole di Greve in Chianti

Il Gruppo Santa Margherita, nota griffe enoica del Veneto, in Toscana possiede una delle aziende più significative della denominazione del Chianti Classico. Lamole di Lamole: 40 ettari a vigneto al centro di una delle sottozone più affascinanti dell’intero areale, dove i vini acquistano una personalità spiccata ed una netta impronta territoriale. Evidentemente, la proprietà e lo staff tecnico aziendale ne sono pienamente consapevoli, tant’è che ad affiancare la Gran Selezione Vigna Grospoli è da poco arrivato anche il Chianti Classico Lareale Riserva a celebrare ulteriormente, come suggerisce il nome, il territorio di Lamole, dove l’azienda già negli anni Novanta del secolo scorso ha avviato un percorso di ricostruzione degli antichi terrazzamenti e di ripristino delle tecniche tradizionali di lavorazione del suolo. Il Chianti Classico Lareale Riserva 2018 possiede profumi limpidi che alternano piccoli frutti rossi, cenni ferrosi e spezie. In bocca, il vino si muove agile e ben contrastato, con il rovere di affinamento ben amalgamato ai ritorni fruttati, restituendo un finale saporito e ben ritmato.

