Langosteria Cucina - Milano

Più che un raffinato ristorante di pesce, Langosteria è un’istituzione oramai leggendaria a Milano, sorta quindici anni fa, in Via Savona 10, per poi replicarsi nelle diverse declinazioni italiane ed estere. Adesso, sempre a Milano, è nato il format Langosteria cucina, accanto al ristorante da cui tutto prese origine. L’idea è del sempre vulcanico Enrico Buonocore, che propone i migliori piatti della casa (dalla frittura più leggera che si possa immaginare alla leggendaria tartare di scampi e foie gras) più nuove creazioni, servite in un ambiente che riproduce il calore delle nostre case anni Sessanta. La formula che sta alla base del locale è quella di offrire percorsi di degustazione rivolti all’intera tavolata, che per esempio può scegliere una cinquina di antipasti oppure un menu di sei portate. Omaggio finale: una torta della nonna. Lo chef è Denis Pedron, il piatto novità lo chateaubriand di cernia nera (ossia il cuore del filetto del pesce), cucinato alla brace e accompagnato da un puré strepitoso e pak choi.

Copyright © 2000/2022