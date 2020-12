L’antico tocco femmineo del bolgherese enoico

Fu un tocco femminile a porre le basi delle fortune enologiche di Bolgheri. Antico quanto delicato. Due giovani contessine della famiglia dei Della Gherardesca (ricordate Ugolino della Gherardesca protagonista del XXXIII° canto dell’Inferno di Dante?), che a Bolgheri amministrava le sue proprietà fin dal XVII secolo, fecero innamorare un Antinori e un Incisa della Rocchetta, li sposarono e li portarono tra il mare e la macchia. Da una parte Carlotta della Gherardesca sposa Niccolò Antinori, toscano ed erede dell’arte dei vinattieri condotta in famiglia fin dal XIV secolo, e, dall’altra, Clarice porta all’altare Mario Incisa della Rocchetta, piemontese, “vinattiere” dilettante e soprattutto amante dei cavalli (suo il leggendario Ribot), portando in dote le terre delle odierne tenute di Guado al Tasso e San Guido. Nasce così, a sua insaputa, il bolgherese enoico, allora selvatico e selvaggio (ci sono le lettere di Giacomo Puccini al conte Giuseppe della Gherardesca e al marchese Piero Antinori a testimoniarne la vocazione ancora venatoria). Alla fine degli anni Trenta i primi vigneti specializzati in questo pezzo di Maremma. Ma è nel 1942 che arriva un vino “inventato”, destinato dapprima a restare tra le mura domestiche ed ottenuto dal Cabernet Sauvignon delle barbatelle dei Salviati della Tenuta di Migliarino Pisano. Ecco il Sassicaia. Marcato indelebilmente dall’intuito degli Incisa, dalla maestria commerciale degli Antinori e dagli assaggi di Giacomo Tachis, si fa notare a partire dagli anni ‘70. La storia non finisce qui. Nel 1981, nell’allora Tenuta dell’Ornellaia, Lodovico Antinori, seguendo la lezione dello zio Mario Incisa, si inventò tutta un’azienda. To be continued…

