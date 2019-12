Lantieri de Paratico, Docg Franciacorta Cuvée Brut Arcadia 2015

La famiglia Lantieri de Paratico è presente in Franciacorta da tempi remoti e pare che fin dal XVI Secolo, fosse fornitrice ufficiale di vino per le corti di Mantova, Ferrara e Milano. Oggi, nell’antico borgo di Capriolo, residenza storica della famiglia, Fabio Lantieri ha realizzato un progetto enologico all’avanguardia, costituito da una moderna cantina dove viene lavorata una materia prima proveniente da 20 ettari di vigneto coltivati a biologico. La produzione media si attesta su 140.000 bottiglie, a sottolineare il carattere artigianale di questa realtà produttiva. Lo stile dei vini aziendali da anni si distingue per sapidità e fragranza, corredi aromatici avvolgenti e gusti equilibrati. Cuvée, quelle etichettate Lantieri, figlie di lunghe soste sui lieviti, e, in generale, capaci con buona continuità di offrire esempi significativi dei Metodo Classico prodotti nel bresciano. Il Brut Millesimato Arcadia, fermentato in barrique e affinato sui lieviti in bottiglia per quasi quattro anni, è probabilmente il vino simbolo aziendale. La versione 2015 ha colore giallo paglierino intenso, con perlage persistente e continuo. Il naso è fresco ed è predominato da profumi di frutta bianca e agrumi, a cui si uniscono cenni lievito, di vaniglia e di pan brioche. In bocca, il vino attacca morbido per poi svilupparsi tendenzialmente sapido, con finale aromatico che sa di frutta tropicale.

Copyright © 2000/2019