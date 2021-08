Lantieri, Docg Franciacorta Brut Arcadia 2017

La famiglia Lantieri de Paratico è presente in Franciacorta da tempi remoti e pare che fin dal XVI Secolo, fosse fornitrice ufficiale di vino per le corti di Mantova, Ferrara e Milano. Oggi, nell’antico borgo di Capriolo, residenza storica della famiglia, Fabio Lantieri conduce una solida realtà produttiva composta da 20 ettari di vigneto coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 140.000 bottiglie. L'attrazione che esercita la Cuvée brut cede il passo davanti alla appuntita eleganza dell'Arcadia: pera, mela, gelsomino e un accenno di pasticceria anticipano un sorso delicato, accentuato sulla frutta e rifinito di quel dolce-amaro sottile del bianco di limone.

