L’Arabia Saudita apre all’alcol in vista dei Mondiali? La smentita di un funzionario governativo

I rumors secondo i quali l’Arabia Saudita starebbe pensando di aprire alla legalizzazione degli alcolici in vista dei Mondiali di Calcio che il Paese arabo ospiterà nel 2034, e che, nei giorni scorsi, hanno fatto il giro del mondo, sarebbero stati smentiti da un funzionario governativo all’agenzia di stampa britannica Reuters. Un provvedimento che, secondo alcuni, sarebbe dovuto rientrare nella “Saudi Vision 2030”, un programma strategico promosso dall’Arabia Saudita per diversificare la propria economia fondata sul commercio del petrolio ed aprirsi a nuovi settori, tra cui il turismo, e per competere con i rivali del Golfo come gli Emirati Arabi Uniti e il Baharain, che già da tempo hanno aperto alla vendita di alcolici ai visitatori, anche in vista e in virtù dell’organizzazione dell’Expo 2030 a Riyad e degli stessi Mondiali.

Tuttavia la fonte della Reuters non è rivelata e non ci sono virgolettati in merito che chiariscano se il funzionario, nella sua smentita, si riferisca ad una presunta revoca totale del divieto (che nel Paese, per forza della legge Sharia, vige da 73 anni, ndr) o solo all’introduzione dell’alcol in determinate zone turistiche (circa 600 sulla costa del Mar Rosso, alcune ancora in costruzione, ndr). Certo è che, in ogni caso, l’eventuale apertura verso le bevande alcoliche da parte di un Paese musulmano sarebbe in ogni caso piuttosto sorprendente.

