02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Italia

VINO E TERRITORI

L’Asti vola in Cina, in netta controtendenza al resto del vino. E l’Asia diventa il terzo mercato

I dati del Consorzio Asti Docg evidenziano la crescita della denominazione in Oriente, in un 2025 sui mercati penalizzato da Usa e Russia
ASIA, ASTI DOCG, ASTI SPUMANTE, CINA, CONSORZIO ASTI DOCG, EXPORT, MERCATI, MOSCATO D'ASTI DOCG, RUSSIA, USA, Italia
L’Asti vola in Cina, in netta controtendenza al resto del vino. Asia terzo mercato

Le dolci bollicine dell’Asti ed il Moscato d’Asti brindano in Asia: nel 2025 le vendite ad Oriente sono cresciute di ben il 55% per il Moscato d’Asti, facendo del “Celeste Impero” il terzo mercato per la tipologia (con i mercati asiatici che ora valgono il 18% del totale), e anche l’Asti Spumante è cresciuto nettamente nell’area asiatica (+20%), grazie soprattutto a Giappone, Emirati Arabi, Kazakistan e Cina. A dirlo i dati del Consorzio Asti Docg, guidato da Stefano Ricagno e condotto da Giacomo Pondini, che, nel “Far East”, dunque, disegnano uno scenario in netta controtendenza per la denominazione, soprattutto rispetto alla Cina, dove le importazioni di vino a livello mondiale sono diminuite del -14,6% in valore e del -26,7% in volume, con l’Italia che ha fatto -15,5% in valore ed il -14,1% in quantità (dati Oive).
Numeri, quelli che arrivano dall’Asia in generale e dalla Cina in particolare, che “addolciscono” un anno difficile per il mercato del vino, e anche per il territorio piemontese, penalizzato soprattutto dalle performance negative degli Usa, che assorbono quasi il 60% delle esportazioni, ma anche dalla Russia e dall’Europa.
“L’Asti Docg ha chiuso un 2025 complicato, stretto a tenaglia tra i dazi statunitensi - primo mercato per il Moscato d’Asti - e il conflitto in Ucraina, con la Russia prima destinazione per l’Asti Spumante. Il risultato - secondo i dati NielsenIQ - si riassume in un calo a volume delle vendite globali in Gdo e retail (quasi 75 milioni di bottiglie) del 9%”, spiega una nota del Consorzio.
“Che la fase sia difficile, non solo per la nostra denominazione, non è una novità - ha detto il presidente del Consorzio Asti Docg, Stefano Ricagno - ma per noi alla contrazione generale dei consumi si aggiungono le tensioni in due piazze che da sole sommano oltre il 40% delle nostre vendite, e questo ha pesato. Ma in un anno di tensioni non sono mancate le note positive, a partire da una crescita evidente della domanda asiatica, Cina in primis, che sta assumendo dimensioni importanti e che fa ben sperare. Abbiamo estrema necessità di allargare il nostro spettro commerciale”.
Secondo l’analisi del Consorzio, è l’Asti Spumante a pagare di più (-12,4%, a 49,3 milioni di bottiglie 0,75/l), mentre il Moscato d’Asti chiude con una perdita più contenuta, a -1,8% (25 milioni di bottiglie).
“Al netto del calo negli Usa (-7,6%, 58% lo share sul totale commercializzato) - rileva il direttore del Consorzio, Giacomo Pondini - il Moscato d’Asti avrebbe chiuso in positivo, forte della relativa tenuta in Europa (-0,6%), ma soprattutto della crescita (+11,3%) nei Paesi asiatici a cominciare dalla Cina, che mette a segno un +55% diventando, così, il terzo principale mercato per la tipologia. La quota dell’Asia sul totale delle bottiglie vendute all’estero sale così al 18%”.
Più complicato lo scenario dello spumante, dove a pesare è il gap riscontrato soprattutto in Europa (-14%, -4,2 milioni di bottiglie vendute sul 2024) e negli Usa (-50%, -2,6 milioni di bottiglie) prima ancora che in Russia, dove limita la discesa a -3%, con 14,1 milioni di bottiglie vendute. Pesanti le contrazioni in alcune destinazioni chiave europee, come la Gran Bretagna (-13%), la Germania (-49%) e la Polonia (-26%), mentre a Est risultano in buona crescita Ungheria e Lituania. Nell’extra-Ue, l’Asia conferma un alto gradimento anche verso l’Asti Spumante (+20%, 3,3 milioni di bottiglie vendute), grazie soprattutto a Giappone, Emirati Arabi, Kazakistan e Cina, mentre nelle Americhe prosegue il trend positivo del Messico, che supera il milione di bottiglie commercializzate seguito, a 750.000 pezzi, dal Perù, che aumenta di un terzo la propria domanda di bollicine astigiane.
In calo, infine, il mercato domestico, che vale il 10% della produzione: -5,7% per l’Asti Spumante (4,25 milioni di bottiglie) e -6,9% per il Moscato d’Asti (2,5 milioni).
Ma per rilanciare le sorti di una delle denominazioni storiche del vino italiano, il Consorzio punta sulla promozione nei mercati internazionali (da anni è anche lo Sparkling Wine Official delle seguitissime Apt Nitto Finals di tennis, che saranno ancora a Torino nel 2026, e comunque in Italia, in una città ancora da stabilire, anche nel 2027, ndr), e investirà oltre 1 milione di euro in attività rivolte principalmente agli Stati Uniti, tra eventi, degustazioni e campagne promozionali distribuite nell’anno.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ASIA, ASTI DOCG, ASTI SPUMANTE, CINA, CONSORZIO ASTI DOCG, EXPORT, MERCATI, MOSCATO D'ASTI DOCG, RUSSIA, USA

Altri articoli