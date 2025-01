“Lavorare in campagna, per i giovani, non è tornare indietro, ma attualizzare la tradizione”

WineNews è con Rossano Pazzagli, storico delle campagne italiane, accademico dei Georgofili e professore dell’Università del Molise: “in una bottiglia non c’è solo il vino, ma ci sono anche il paesaggio, il lavoro, la fatica e le filiere. Quindi il vino può essere messaggero di rinascita dei territori rurali, a patto che non perda la sua dimensione popolare. Con i giovani? Serve un lungo lavoro culturale. Andare in campagna, lavorare in agricoltura o nel vino non è tornare indietro, ma attualizzare attività tradizionali fondamentali per l’umanità”.

