“Lavoriamo per internazionalizzare le imprese del vino, la crescita vera è nei mercati esteri”

A WineNews il direttore generale di Ice-Agenzia, Roberto Luongo: “importante il lavoro di incoming con Vinitaly, per qualsiasi fiera la presenza di player internazionali è fondamentale. Ma sono tanti i progetti in atto, in tanti mercati, anche per cercare di recuperare quello che sarà perso sul fronte Russia-Ucraina. La guerra non aiuta nessuno sul mercato, speriamo finisca presto. In futuro, più attenzione al Regno Unito”.

