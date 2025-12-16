“L’avvio di una campagna istituzionale è un atto necessario”: così il “Tavolo della Filiera Vino”

“L’avvio di una campagna istituzionale rappresenta un atto necessario: non solo per difendere il comparto, ma per restituire al Paese uno sguardo maturo e identitario sul proprio patrimonio”. È il messaggio che arriva alla fine della riunione della Presidenza del “Tavolo di Filiera Vino” - che ha visto la partecipazione di Alleanza Cooperative Agroalimentari, Assoenologi, Cia - Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, Fivi e Unione Italiana Vini - Uiv, che, si legge in una nota, “ha registrato un ampio e generale apprezzamento per l’attenzione continua e costante dimostrata dal Governo (come testimoniato dalla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla prima riunione del 5 agosto, ndr) in un 2025 che si sta per chiudere e che ha visto il settore vitivinicolo italiano affrontare momenti complessi”.

Un plauso particolare ha riscontrato il piano di comunicazione istituzionale annunciato, nei giorni scorsi, dal Ministro Francesco Lollobrigida (anche ai microfoni di WineNews), sul quale ora si concentrano molte delle attese del settore. “Per questo, il “Tavolo della Filiera Vino”, nel ringraziare vivamente il Ministro Lollobrigida per la visione e la sensibilità dimostrata, rinnova la massima disponibilità a proseguire la collaborazione nella costruzione del piano di comunicazione, mettendo in campo le migliori competenze, rigore e senso di responsabilità”.

Copyright © 2000/2025