“A giorni partirà una campagna che racconta il vino, in tutte le sue dimensioni”

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a tu per tu con WineNews, tra demonizzazione del vino, cucina italiana Unesco e non solo. “La criminalizzazione del vino è la prima problematica del settore e di conseguenza del nostro ambiente, della nostra cultura, della nostra tradizione, dell’identità, interconnessi con i vigneti e con il lavoro che vi si svolge. Questo è pericolosissimo, più pericoloso di qualsiasi tariffa, dazio, svalutazione monetaria, crisi internazionale. Il riconoscimento Unesco per la nostra cucina sarebbe non un arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso”.
